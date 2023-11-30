الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقالاته بالضفة الغربية.. ويقتحم مدينة أريحا

استمر جنود الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، من اعتقالات عقب اقتحام مدن وبلدات، وتفتيش منازل.

وصباح اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيا يدعى راتب فراج في الأربعينيات من العمر بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، كما احتجزت اليوم، 3 مزارعين فلسطينيين لساعات في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، أثناء عملهم في أراضيهم.

بدورها، اقتحمت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرف باسم «مستعربون»، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، واختطفت شابا فلسطينيا يدعى محمد صالح غروف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 8 فلسطينيين من محافظة بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستوطنون في محطة انتظار حافلات، فيما أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عددا من مداخل المدينة المحتلة.