تحذيرات من تعرض الأرض لعواصف شمسية.. تعطل خدمات الإنترنت بالعالم (فيديو)

تحذير جديد أطلقه علماء وكالة ناسا للفضاء، بشأن تعرض الأرض لعواصف شمسية شديدة العام المقبل، يمكن أن تلحق الضرر بالأقمار الصناعية وتعطل الإنترنت حول العالم، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عواصف شمسية تؤثر على الإنترنت

أكد العلماء في دراسة حديثة، أنه كل 11 عامًا تمر الشمس بما يعرف بـ«الحد الأقصى للطاقة الشمسية»، عندما تظهر عديد من البقع الداكنة الغريبة على سطحها، هذه البقع يمكن أن تتجمع معًا وتشكل ما يشبه الأرخبيل الناتج عن التغيرات في المجال المغناطيسي، وتطلق انفجارات عنيفة من الطاقة نحو الأرض، مما يتسبب في «العواصف الشمسية».

الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من الهند، أكدت أن هذا الحد الأقصى للطاقة الشمسية سيأتي في وقت أقرب من المتوقع في أوائل عام 2024، بينما تشير وكالة ناسا، إلى أن العواصف الشمسية ستكون في أواخر عام 2025.

الباحثون كشفوا علاقة جديدة بين المجال المغناطيسي للشمس ودورة البقع الشمسية، التي يمكن أن تساعد على التنبؤ بموعد ذروة النشاط الشمسي، إذ أنه بداية الدورة الشمسية هي الحد الأدنى للطاقة الشمسية، أو عندما يكون لدى الشمس أقل عدد من البقع الشمسية، وبمرور الوقت، يزداد النشاط الشمسي، ومع انتهاء الدورة، تتلاشى مرة أخرى إلى الحد الأدنى للطاقة الشمسية، ثم تبدأ دورة جديدة.

بدأت الدورة الشمسية الحالية، وعددها 25، في عام 2019، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2030 تقريبًا، لكن من المتوقع الآن أن يكون الحد الأقصى للطاقة الشمسية في أوائل عام 2024، وفق الدكتور ديبيندو ناندي، عالم الفيزياء من مركز التميز في علوم الفضاء IISER Kolkata في الهند، والذي شارك في إجراء الدراسة.

عواصف شمسية تؤثر على انقطاع الكهرباء

الباحثون تنبئو بدقة بموعد حدوث هذه الذروة، إذ أن معدل الانخفاض في المجال المغناطيسي ثنائي القطب للشمس، يرتبط أيضًا بمعدل ارتفاع دورة البقع الشمسية المستمرة، خاصة أن مجال الشمس ثنائي القطب يتضاءل تقريبًا في الطور المضاد مع دورة البقع الشمسية، بينما قالت وكالة ناسا الفضائية، إنه من المتوقع أن تؤدي العواصف إلى تعطيل إشارات الراديو ونظام GPS.

العاصفة الشمسية الناتجة عن القذف الكتلي الإكليلي من موجات منبعثة من الشمس، تحمل أيونات مشحونة للغاية قادرة على إتلاف الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات على الأرض، وتؤثر الانفجارات أضواء في السماء، والتي تسمى الشفق القطبي، على الاتصالات اللا سلكية وشبكات الكهرباء على الأرض أيضا.