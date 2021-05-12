«القومي للبحوث الفلكية» يستبعد حدوث عواصف شمسية أول أيام العيد

استبعد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيية، إمكانية حدوث ما يتردد عن ضرب عاصفة شمسية الأرض خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه لا توجد أي معلومات حتى الآن تفيد بذلك، ولم يتم رصد أي عواصف شمسية لها خطورة على الأرض، موضحا أن ما يتداول بشأن حدوث عواصف شمسية متوقعة في أول يوم العيد لا أساس له من الصحة.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية لم يرصد أي معلومات تؤكد حدوث عاصفة شمسية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن العاصفة الشمسية عبارة عن نشاط شمسي يتولد نتيجة الانفجارات الشمسية ويؤثر على الأرض.

القاضي: لم يتم تسجيل أي نشاط شمسي حتى الآن له أضرار على الأرض

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الدورة الشمسية مدتها 11 عاما، موضحا: «إحنا حاليا في السنة الثانية من الدورة الشمسية وحتى الآن لم تحدث عاصفة شمسية شديدة»، مؤكدا أن العاصفة الشمسية تشتد في دورتها الثالثة والرابعة، وتكون هادئة في السنوات الأولى.

وأكد الدكتور جاد القاضي، أنه لم يتم تسجيل أي نشاط شمسي حتى الآن له أضرار على الأرض، موضحا أن أضرار العواصف الشمسية تتسبب في وسائل الاتصالات الأسلكية، والأقمار الصناعية، مؤكدا أنه لا تطلب أي احتياطات من الإنسان.

وأوضح أنه في حالة رصد أي عواصف شمسية، ولها تأثيرات متعلقة بالمجال المغناطيسي على الأرض، وأجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية، يتمثل دور المعهد القومي للبحوث الفلكية في رصد العواصف والبقع والإنفجارات الشمسية من خلال التليسكوبات.

وأكد القاضي، أن المركز القومي للبحوث الفلكية له مرصدين مغناطيسيين في محافظة الفيوم وأبوسمبل، يهتما بالرصد والتحليل لأي عواصف شمسية تضرب الأرض، وعلى أساس ذلك يتم التواصل مع جهات الإختصاص والجهات المعنية، مشيرا إلى أن المعهد حريص على المتابعة الدقيقة في حالة حدوث أي عواصف تؤثر على الأرض.

خبراء يحذرون من حدوث عاصفة شمسية كبرى

وكان حذّر بعض الخبراء، في وقت سابق، من أن حدوث عاصفة شمسية كبرى مسألة وقت لا أكثر، ففي كثير من الأحيان، تطلق الشمس توهجًا شمسيًا يطلق بدوره الطاقة في الفضاء.

وكشفت دراسات، أن الشمس تطلق شعلة شمسية شديدة كل 25 عامًا في المتوسط​​، وآخرها ضرب الأرض في عام 1989، حيث حدثت عاصفة شمسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في كيبيك، كندا.

ومن جانبه، أوضح الموقع الرسمي لـ«ناسا»، أن العاصفة الشمسية تحمل رقمًا تسلسليًا «480»، وجرى تصنيفها بأنها عاصفة جيومغناطيسية، وستصل إلى الأرض اليوم 12 مايو بحسب التوقيت العالمي.