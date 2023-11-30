سامح شكري: مصر عملت على تحسين جهود مواجهة التغير المناخي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عملت على تحسين الأفعال الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وهناك تركيز كبير على الالتزامات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الالتزامات التي قامت بها الدولة في شرم الشيخ ستوفر مليارات الدولارات في المستقبل، وسنعمل على تمويل ذلك في هذا الوقت.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات قمة cop28 التي تنظمها الإمارات: «علينا الوصول لمعدل 1.2 من انبعاثات الكربون كما اتفقنا عليه في باريس، ونحتاج إلى العمل على ذلك مع الدول».

اكتشاف الفرص في الدول المتلزمة باتفاق باريس

وواصل: «يجب توفير التمويل، ومن ثم نحتاج إلى اكتشاف الفرص في الدول المتلزمة باتفاق باريس، وهناك علامة مقلقة متعلقة بانخفاض الإتاحة الخاصة بالطاقة».

واستطرد: «نحتاج إلى العمل على خفض انبعاثات الكربون»، متابعا أن مصر اتخذت خطوة للإمام في مؤتمر شرم الشيخ، ومصر تسلم رئاسة مؤتمر التغير المناخي للإمارات.

وتابع: «واثقون في قيام دولة الإمارات في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف، ودافعنا لخطوات للأمام».