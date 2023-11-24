«معلومات الوزراء».. ينشر استطلاعات رأي محلية وعالمية عن التغير المناخي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنفوجرافيك، لإصدارة خاصة من نشرة «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية» عن التغير المناخي من واقع استطلاعات الرأي.

قضية التغير المناخي

وأضاف المنشور أن هذه الإصدارة من ثمرات اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بقضية التغير المناخي، ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 28 والمقرر عقدها بالإمارات في نوفمبر 2023.

وتشمل الإصدارة عرضًا وتحليلًا لأهم نتائج استطلاعات الرأي العالمية والمحلية والإقليمية التي تناولت قضية التغير المناخي.

رؤية المصريين لقضية التغير المناخي

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غلي أنه من استطلاعات الرأي الخاصة بمصر استطلاع «رؤية المصريين لقضية التغير المناخي»، وعلى مستوى الدول العربية تضمنت الإصدارة استطلاعًا بعنوان «وجهة نظر الشباب العربي نحو التغير المُناخي»، وعلى المستوى العالمي تعرض الإصدارة استطلاعًا أجراه مركز «إبسوس» لرأي المواطنين في 29 دولة حول العالم تجاه دور بلادهم في مكافحة التغير المناخي.