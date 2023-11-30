رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: وصول 17 تايلانديا إلى مطار بانكوك بعد الإفراج عنهم ضمن هدنة غزة

كتب:

هانى حسن
01:03 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
تايلاند

تايلاند

ذكرت وزارة الخارجية التايلاندية، أنّ 17 مواطنًا تايلانديًا وصلوا إلى مطار بانكوك اليوم، بعد إطلاق سراحهم ضمن اتفاق الهدنة بين فلسطين وإسرائيل، الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وجرى إطلاق سراح 23 محتجزًا تايلانديًا، وهناك 9 لا يزالون محتجزين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتدخل الهدنة الإنسانية يومها السابع بعد موافقة حركة حماس وإسرائيل على تمديدها ليوم إضافي بنفس الشروط تلبيه للجهود المصرية القطرية. 

اقرأ المزيد:

وزير خارجية تايلاند: نرحب بإطلاق سراح اثنين من مواطنينا في غزة

رئيس وزراء تايلاند: ندعو لإطلاق سراح رعايانا بقطاع غزة في أقرب وقت

تايلاند تشكر مصر على جهودها في إطلاق سراح عدد من رعاياها بغزة

تايلاند: يوجد 20 من مواطنينا ما زالوا محتجزين في غزة

عاجل.. تايلاند تشكر مصر على دورها في إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين بغزة
بقلم هانى حسن