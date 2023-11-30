«القاهرة الإخبارية»: وصول 17 تايلانديا إلى مطار بانكوك بعد الإفراج عنهم ضمن هدنة غزة

ذكرت وزارة الخارجية التايلاندية، أنّ 17 مواطنًا تايلانديًا وصلوا إلى مطار بانكوك اليوم، بعد إطلاق سراحهم ضمن اتفاق الهدنة بين فلسطين وإسرائيل، الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وجرى إطلاق سراح 23 محتجزًا تايلانديًا، وهناك 9 لا يزالون محتجزين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتدخل الهدنة الإنسانية يومها السابع بعد موافقة حركة حماس وإسرائيل على تمديدها ليوم إضافي بنفس الشروط تلبيه للجهود المصرية القطرية.