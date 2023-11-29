رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير خارجية تايلاند: نرحب بإطلاق سراح اثنين من مواطنينا في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
03:49 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
المحتجزان

المحتجزان

أعرب بارنبري باهيدها نوكارا، وزير خارجية تايلاند، عن ترحيبه بإطلاق سراح اثنين من مواطني بلاده كانا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

انتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة في 24 ساعة

وفي سياق آخر، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بانتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة، في 24 ساعة.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا جراء القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي

اقرأ المزيد:

البنتاجون يوقف تحليق المسيرات الأمريكية فوق غزة خلال الهدنة

مجموعة السبع: ندعم تمديد الهدنة في غزة.. وملتزمون بإقامة دولة فلسطينية

عاجل.. لحظة إنقاذ رضيعة حية من تحت أنقاض غزة.. «معجزة».. فيديو

المستشار محمود فوزي: رؤية الرئيس السيسي لأحداث غزة كانت واضحة منذ ساعاتها الأولى

مراسل «إكسترا نيوز»: معبر رفح يستقبل 9 مصابين من قطاع غزة
بقلم أحمد العانوسي