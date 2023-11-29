وزير خارجية تايلاند: نرحب بإطلاق سراح اثنين من مواطنينا في غزة

أعرب بارنبري باهيدها نوكارا، وزير خارجية تايلاند، عن ترحيبه بإطلاق سراح اثنين من مواطني بلاده كانا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

انتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة في 24 ساعة

وفي سياق آخر، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بانتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة، في 24 ساعة.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا جراء القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي