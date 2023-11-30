علشان صحتك.. 10 نصائح طبية تقلل من خطر الإصابة بأنواع السرطانات

خطر الإصابة بالسرطان يرعب ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة من لديهم تاريخ مرضي في العائلة، إذ تعتبر هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية، وكشفت دراسة جديدة عن 10 نصائح طبية تقلل من خطر الإصابة بالسرطانات بنسبة 70%.

ووفق باحثو الصندوق العالمي لأبحاث السرطان «WCRF» والمعهد الأمريكي للسرطان «AICR»، فإن هناك 10 نصائح تقلل خطر الإصابة بجميع أنوع السرطانات حال التزام الأشخاص بها، من بينها تجنب المكملات الغذائية وتناول حصص متوازنة من اللحوم الحمراء، فضلا عن حرص الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية.

الوقاية من السرطان

ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة يوميا، هي إحدى النصائح الطبية، فضلا عن تجنب تناول المشروبات السكرية، والوجبات السريعة، وأجرى باحثو الدراسة بجامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، تحليلا للبيانات الذاتية للنظام الغذائي على نحو 94778 شخصًا بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم BMI وقياسات محيط الخصر للمشاركين، وتبين أن النصائح تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الباحثون استخدموا أيضا بيانات تسجيل السرطان لتتبع تشخيص السرطان خلال فترة الدراسة التي استمرت 8 سنوات، ليسجل المشاركون 3.8 من أصل 7 للالتزام بالتوصيات، وأصيب حوالي 7296 مشاركا «8%» بالسرطان، ما يؤكد أن الالتزام بالنصائح الطبية أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطانات

انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10%، هي من بين النتائج التي توصل إليها الباحثون، كما تبين أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم انخفض بنسبة 10%، فضلا عن انخفاض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30%، وخطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 18%، وخطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 24%، وسرطان المريء بنسبة 16%، وخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 22%.

الوجبات السريعة، أيضا ارتبطت ارتباطا وثيقا بالسرطان، وفق الباحثين، حيث تتسبب في زيادة الوزن، ما يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تسبب نمو الأورام، لذلك نصح الباحثون بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على ما لا يقل عن 30 جراما من الألياف يوميا وخمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات.

علاقة مؤشر كتلة الجسم بالسرطان

البقاء عند الحد الأدنى من نطاق مؤشر كتلة الجسم الصحي، من بين النصائح التي أوصت بها الدراسة، فضلا عن تجنب المشروبات المضاف إليها السكر، والحد من الوجبات السريعة، والابتعاد عن المكملات الغذائية للوقاية من السرطان، وتجنب المشروبات المضاف إليها السكر.

الدكتور أسامة بهي الدين، استشاري الأورام، أكد لـ«الوطن»، أن الالتزام بممارسة الرياضة والنظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن السكريات والمكملات الغذائية يقي الإنسان من خطر الإصابة بأنواع كثيرة من السرطانات، مطالبا بضرورة إجراء تحليل دلالات الأورام من فترة لأخرى للاطمئنان على الصحة وخلو الجسم من أي أورام.