دراسة تكشف دور البقر في مكافحة السرطان.. عنصر غذائي بلحومها وألبانها كلمة السر

لحوم الأبقار والضأن من أكثر أنواع اللحوم التي يحبها المصريون، لكن بعضهم لا يعرف أن هناك عنصرا غذائيا موجودا في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان، يعزز خلايا الجسم المناعية لمحاربة الأورام، وهو ما كشفته دراسة حديثة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حمض «Trans-vaccenic -TVA»، وهو نوع من الأحماض الدهنية الموجودة في الحليب الطبيعي، لكن يتم الحصول عليه بشكل أساسي من خلال النظام الغذائي، إذ يساعد الخلايا المناعية المعروفة باسم CD8 + T على غزو الأورام وتدمير الخلايا السرطانية، وهو ما أثبته الباحثون في دراستهم.

علاقة اللحوم الحمراء بالسرطان

نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة «Nature» العلمية، أن مرضى السرطان الذين لديهم مستويات أعلى من TVA المنتشرة في الدم استجابوا بشكل أفضل للعلاج المناعي، وان الـTVA يمكن أن يكون له إمكانات كمكمل غذائي لاستكمال العلاجات السريرية للسرطان.

الدكتور جينج تشين، أستاذ الطب بجامعة شيكاغو وأحد معدي الدراسة الجديدة، قال إن هناك العديد من الدراسات التي تحاول فك الارتباط بين النظام الغذائي وصحة الإنسان، ومن الصعب للغاية فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك، من خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكنها تنشيط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز بالفعل المناعة المضادة للورم عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم وهي حمض TVA الموجود في لحوم البقر والضأن».

تبين أن القوارض التي كانت تتبع نظاما غذائيا غنيا بـTVA تقلل بشكل كبير من إمكانات نمو الورم من سرطان الجلد وخلايا سرطان القولون، مقارنة بالفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي آخر، وهو ما جرى تطبيقه سريريا على بعض الأشخاص فثبت فاعليته، وفق «تشين»: «يساعد بها TVA الخلايا المناعية على محاربة السرطان، ووجدوا أنه يعطل بروتينا على سطح الخلية يسمى GPR43 وينشط عملية إشارات الخلية المعروفة باسم مسار CREB، والتي تتضمن وظائف مثل نمو الخلايا وبقائها».

حمض TVA وعلاج السرطان

تحليل عينات الدم المأخوذة من المرضى الذين يخضعون للعلاج المناعي لسرطان الغدد الليمفاوية، كانت أبرز الطرق لاختبار الباحثين لفاعلية الحمض الموجود في لحوم البقر والضأن، إذ وجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من TVA يميلون إلى الاستجابة للعلاج بشكل أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل، كما قاموا باختبار خطوط خلايا سرطان الدم - الخلايا المزروعة في المختبر والتي تأتي من خلية أصل واحدة - ورأوا أن TVA عزز قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم.

تحذير أيضا أطلقه معدو الدراسة من الإفراط في تناول لحوم البقر أو الضأن او اللحوم الحمراء بشكل عام: «رغم وجود TVA في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد يكون ضارا بالصحة، لكن يمكن استخدام TVA كمكمل غذائي للمساعدة في علاجات السرطان المختلفة».

الدكتور أيمن عبدالسميع، أخصائي أورام الباطنة، أكد ان حمض TVA كمكمل غذائي للمساعدة في علاجات السرطان المختلفة، لكن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من السرطان: «المرضى ياكلوا بس بحدود، لإن في دراسات بتقول اللحمة الحمرا بتسبب السرطان».