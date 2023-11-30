«العالمية لصحة الحيوان» تؤكد تفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل

بعد فترة من الحديث عن وجود إصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور وسط إسرائيل يوم 1 نوفمبر بين البط البري، خرجت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم، تعلن أن إسرائيل أبلغت عن بؤرة تفش لفيروس إنفلونزا الطيور ذات النوع H5N1 وسط الديوك الرومية غربي القدس.

تفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز»، أكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور ذات النوع H5N1 أدة إلى نفوق 43 من 10.500 طائر.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الديوك الرومية الموجودين بحظيرة في تسورا بوسط إسرائيل أصيبوا بمرض انفلونزا الطيور؛ ليتم إغلاق جميع الحظائر الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من المزرعة المصابة، فيما دعت وزارة الزراعة للاحتلال الإسرائيلي، مواطنيها إلى تربية الطيور الأليفة والدواجن في ساحات منازلهم لإبقائها داخل المباني.

ويعتبر تفشي المرض هو الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه في الشهر الماضي والخامس الذي يتم الإبلاغ عنه في إسرائيل هذا الموسم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور H5N1 في البط البري الرخامي، فيما تم الإبلاغ عن أول ظهور لهذا الموسم في سبتمبر بحديقة حيوانات أليفة تضم أكثر من 200 من الطاووس والإوز والبط والدجاج الحبشي والدجاج والحمام والببغاوات.

معلومات عن إنفلونزا الطيور

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يُصاب البشر بفيروسات إنفلونزا الطيور والخنازير وسائر فيروسات الأنفلونزا، وهناك خطر بالإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور، نتيجة المخالطة المباشرة مع الحيوانات المصابة أو المخاطة غير المباشر لها، أي من خلال البيئات الملوثة بسوائل أجسام الحيوانات المصابة.

إن التعرض لفيروسات إنفلونزا الطيور، يؤدي إلى العدوى والمرض لدى البشر، حيث تظهر الأعراض بداية من الخفيفة الشبيهة بالإنفلونزا أو التهاب العين إلى أمراض الجهاز التنفسي الوخيمة والحادة أو الوفاة.