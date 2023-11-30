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ألمانيا تساهم بـ100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ

كتب:

منى صلاح
03:52 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
ألمانيا- ارشيفية

ألمانيا- ارشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ ألمانيا ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

 

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