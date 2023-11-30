ألمانيا تساهم بـ100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ كتب: منى صلاح 03:52 م | الخميس 30 نوفمبر 2023 ألمانيا- ارشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ ألمانيا ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «التعليم» تبحث توسيع فرص توظيف خريجي التعليم الفني مع ألمانيا ألمانيا تعلن تقديم مساعدات إضافية لغزة بقيمة 18 مليون يورو «نوفي»: توقيع اتفاق بقيمة 54 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ألمانيا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المحتجزين بغزة ألمانيا صندوق كوارث المناخ كوارث المناخ تغير المناخ بقلم منى صلاح