«التعليم» تبحث توسيع فرص توظيف خريجي التعليم الفني مع ألمانيا

أجرى وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأسه الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، زيارة إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوسيع فرص العمل والتوظيف لخريجي التعليم الفني في السوق المحلي والدولي.

فتح قنوات للشراكة مع الجانب الأوروبي

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع صناع القرار في مؤسسات مختلفة، مثل غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، ووكالة التوظيف الفيدرالية، والمكتب الألماني للتعاون الدولي في التعليم والتدريب الفني (GOVET).

وأكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في بيان، أنّ الزيارة تهدف إلى فتح قنوات للشراكة مع الجانب الأوروبي لفتح مجالات للعمل أمام خريجي طلبة التعليم الفني بصفة عامة وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة خاصة، وخاصة قطاع الأعمال والتعليم في قطاعات السياحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

زيارة مدارس التعليم الفني

وتضمنت الجولة زيارة مدارس تعليم فني مختلفة في ألمانيا للحصول على معلومات حول إنشاء المناهج والتدريب الفني والمهني والتعليم المزدوج.

وأعرب الوفد عن ارتياحه لنتائج الزيارة والتي ستسهم في تطوير التعليم الفني في مصر وتحسين جودته وتنويعه وتلبية احتياجات سوق العمل. وأكد الوفد استمرار التواصل والتعاون مع الجانب الألماني لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة في المستقبل القريب.