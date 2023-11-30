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الفصائل الفلسطينية تسلم محتجزتين إسرائيليتين للصليب الأحمر وسط مدينة غزة

كتب:

أحمد العانوسي
05:27 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الفصائل الفلسطينية تطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين

الفصائل الفلسطينية تطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت محتجزتين إسرائيليتين للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في ميدان «فلسطين»، وسط مدينة غزة، في دفعة جديدة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

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بقلم أحمد العانوسي