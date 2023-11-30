«الوطن» تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الصفقة السابعة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أسماء قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وضمت القائمة 30 أسيرًا، بينهم 8 معتقلات و22 طفلًا، والأسماء هي:

أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الصفقة السابعة

- سيف الدين محمد عبدالرحمن درويش - بيت لحم.

- عبد الكريم فرسان سلطان أبو مصطفى - نابلس.

- يونس مجدي إسماعيل حوامدة - الخليل.

- إدريس أحمد عبدالرحمن عبد - رام الله.

- قصي عوض محمود مصري - رام الله.

- محمود إبراهيم محمود متولي - قلقيلية.

- عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان - الخليل.

- عبد الله إياد باجس البو - الخليل.

- يوسف حسين محمد حامد - رام الله

- محمود رائد محمد اخليل - الخليل.

- أسامة ماهر محمد قبها - جنين.

- أحمد فضل خضر عجلوني - القدس.

- محمد بهاء عبدالرحمن عياش - رام الله.

- رائد يوسف محمد إدريس صرصور - الخليل.

- أحمد محمد أحمد مرزوق - القدس.

- محمود إبراهيم محمود شلودي - القدس.

- أبيّ يوسف عبدالحميد أبو مارية - بيت لحم.

- محمود حسن أحمد قطناني - قلقيلية.

- علي كريم كامل العساكر - بيت لحم.

- مهران عمار إبراهيم حميدان - القدس.

- قسام محمد عبدالمجيد حامد - رام الله.

- عز الدين عبدالمجيد أحمد حامد - رام الله.

8 أسيرات فلسطينيات من داخل الخط الأخضر

- أهداب محمد علي حوراني - من داخل أراضي الـ1948.

- صابرين علي قائد عطاونة - من داخل أراضي الـ1948.

- هديل باسم علي محاميد- من داخل أراضي الـ1948.

- شهد حمد مصطفى سويطات - من داخل أراضي الـ1948.

- أسيل حسين محمود سويطات - من داخل أراضي الـ1948.

- أسيل عبدالوهاب كامل إبراهيم - من داخل أراضي الـ1948.

- آيات سعيد قاسم عثامنة - من داخل أراضي الـ1948.

- رنا محمد حسين سويلات - من داخل أراضي الـ1948.