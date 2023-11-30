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ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يوم آخر بجهود مصرية قطرية

كتب:

مريم جاد
02:00 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جرت بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد، وأنها تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

تمديد الهدنة الإنسانية ليومين آخرين 

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.

استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع: «مصر تتابع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، و تحث الطرفين على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

 

 

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