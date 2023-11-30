«الأعلى للآثار» يستعرض خطة المشاركة في المعارض الأثرية خلال عام 2024

قالت وزارة السياحة والآثار إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار التابع للوزارة، انعقد منذ قليل بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت الوزارة في بيان، اليوم، إلى أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حرص على اطلاع الأعضاء بآخر إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر نوفمبر بجميع قطاعاته.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيري عرض خطة الأعلى للآثار للمشاركة للمعارض الأثرية الخارجية المؤقته والتي سيتم إقامتها خلال عام 2024 في عدد من الدول الأجنبية من بينها الصين وألمانيا وما سيحققه المجلس من عائد من إقامة تلك المعارض على مستوي التنشيط للسياحة المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري، فضلا عن تحقيق عائد مادي كبير يعود بدوره بالنفع على المناطق الأثرية والمتاحف لتحظى بما تستحقه من إنفاق عام لتطويرها وتحسين خدمات الزائرين بها بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر.

معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»

وأكدت الوزارة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار استعرض خلال الاجتماع النتائج الإيجابية والنجاح الكبير الذي حققه معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته الرابعة بالمتحف الأسترالي في سيدني والذي تم افتتاحه رسميا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، إذ جرى بيع 110 آلاف تذكرة قبل افتتاحه.

الكشف عن مقبرة صخرية بمنطقة أم الرخم بمطروح

وفي ذات السياق، اعتمد المجلس الأعلى للآثار قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية وكذلك اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية،واستعرض المجلس الإنجازات التى تمت بكافة القطاعات، فعلى صعيد الآثار المصرية فقد شهد القطاع العديد من الإكتشافات الأثرية قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المختلفة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة أم الرخم بمرسي مطروح في الكشف عن مقبرة صخرية ترجع للقرن الأول الميلادى، بالإضافة إلى بعض القطع الفخارية مع الدفنات.

وأشار المجلس إلى أنه تم تحقيق إنجاز ملحوظ في أعمال الترميم بالمواقع الأثرية المصرية حيث تم الإنتهاء من ترميم 117 عمود من صالة الأعمدة الكبرى من معابد الكرنك من أصل 134 عمودا وجاري العمل في باقي الأعمدة، الانتهاء من ترميم حوالي 90% من الصالة الأولى من مقبرة (156) بذراع أبو النجا بالأقصر، والانتهاء من تركيب وإعادة بناء حوالي 70% من مقاصير الأميرات بمعبد هابو، تم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بمقابر الجبل الغربى بالكاب بالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الترميم بمقابر الهمامية بالبداراى ومقابر مير الأثرية بالقوصية وجاري استكمال أعمال الترميم بها بنسبة إنجاز 90%.

وعلى صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فقد أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على إقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، كما أستعرض بعض المشروعات المنتهية والمقرر افتتاحها قريبا ومن بينها قصر السلاملك بالإسكندرية، مشروع ترميم قباب الصحابة بالبهنسا بمحافظة المنيا، فضلا عن عدد من المشروعات الجارية والمقرر الانتهاء منها قريبا تمهيدا لافتتاحها ومنها خانقاه بيبرس الجاشنكير بمنطقة الجمالية، المرحلة الثانية لترميم النصف الغربي لمسجد الطنبغا المرداني، المرحلة الثانية لترميم مشهد أخوة يوسف.

وفيما يخص قطاع المتاحف فقد شهد الشهر الجاري إلى جانب افتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بالمتحف الإسترالي بمدينة سيدني، افتتاح معرض «أفريقيا وبيزنطة» بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.