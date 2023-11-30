الشتاء الأقوى منذ سنوات.. ظاهرة النينيو تضرب البلاد بأمطار غير مسبوقة

حالة من القلق تنتاب العديد من الأشخاص بعد تحذير العلماء من ظاهرة «النينو» التي يتعرض لها نصف الكرة الشمالي وتزداد حدتها خلال الشتاء المقبل، ما دفعهم لوصفه بـ«أقوى شتاء منذ ما يقرب 10 سنوات».

ومن المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينو إلى حدوث تقلبات شديدة في الطقس، وأمطار عاصفة وفيضانات شديدة في بعض المناطق، ما جعل البعض يتساءل عن مدى تأثر مصر بها، وهو ما أوضح الدكتو محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن».

وبحسب «القياتي»، فإن ظاهرة النينيو وفقا للتوقعات بدأت خلال هذا العام، وستظل مستمرة حتى نهاية العام الحالي، وأكدت أحدث التقارير أنّها من المقرر أن يستمر تأثير ظاهرة النينيو حتى نهاية فصل الشتاء المقبل، وتبدأ الظاهرة في التقلص تدريجيًا بداية من فصل الربيع.

هل يصل تأثير ظاهرة النينيو إلى مصر؟

ووفقا لما ذكره عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ ظاهرة النينيو أثرت على مصر بالفعل خلال فصل الصيف بارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، وتسببت هذه الارتفاعات القياسية في ارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط بشكل كبير عن المعدلات الطبيعية، الأمر الذي يتوقع معه أن يمتد تأثير الظاهرة ليشمل فصل الشتاء المقبل الذي يحمل كميات أمطار على مصر أكثر غزارة عن المعتاد، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية أو أقل بشكل طفيف.

موعد ذروة ظاهرة النينو

وأكد «القياتي»، أنّ شهري يناير وفبراير هما ذروة فصل الشتاء من حيث الانخفاض في درجات الحرارة، أما من حيث كميات الأمطار تكون الذروة خلال فصل فبراير ومارس ويناير على الترتيب.

وجدير بالذكر، أن منظمة الأرصاد العالمية، أصدرت توقعاتها بشأن ظاهرة النينيو خلال شتاء هذا العام، والتي تنذر بهطول مزيد من الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في أجزاء من القرن الأفريقي وأمريكا الجنوبية ووسط وشرق آسيا، كما أوضح الأمين العام المنظمة إلى احتمالية تفاقم الظواهر المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق، وستكون لها تأثيرات كبيرة.