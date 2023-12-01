اليوم.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالقاهرة

تعقد اللجنة العامة لحزب الوفد بالقاهرة، برئاسة النائب عيد هيكل، مؤتمرا حاشدا بالقاهرة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، بساحة مناسبات النائب عيد هيكل ببركة الحاج شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

ودعا النائب عيد هيكل رئيس اللجنة العامة للوفد بالقاهرة والمنسق العام لحملة الدكتور عبدالسند يمامة، أهالي المرج وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة الجديدة ومناطق شرق القاهرة، في تسجيل صوتي جاب الشوارع، لحضور مؤتمر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

ويلقي رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة خطابا سياسيا شاملا لرؤيته ومحاور برنامجه الانتخابي، ويحضر المؤتمر قيادات حزب الوفد وأعضاء هيئته العليا ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن حزب الوفد.