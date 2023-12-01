شريهان للأسيرة المحررة عهد التميمي: حمدا لله على سلامتك يا ابنتي القوية الصامدة

شاركت الفنانة شريهان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة X، تويتر سابقا، رسالة جديدة للأسيرة المحررة عهد التميمي والتي ظهرت في برامج تليفزيونية لتصف الوضع داخل السجون الإسرائيلية وذلك بعد حذف رسالة شريهان الأولى من قبل إنستجرام.

شريهان: فرحتكم منقوصة وحقوقكم مسروقة

وكتبت شريهان في رسالتها الجديدة قائلة: «حمداً لله على سلامتك يا ابنتي القوية الصامدة، صمود الحق في وجه الباطل وهو الكيان الصهيوني المحتل النازي الفاشي.. ما أجمل كلماتك يا عهد الصمود والكرامة والعزة والأمل.. الله يطعم كل الأسرى وأهاليهم هاي الفرحة يا رب.. فرحتكم منقوصة، وحقوقكم مسروقة يا ابنتي عهد.. ويشهد عليها وعليكم الحق سبحانه والعالم أجمع تاريخ بالنكبة؟.. تاريخ النكبة منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا».

‏وأضافت شريهان قائلة: نعم حبيبتي ابنتي يا عهد الحرية قريبة وحتمية للجميع بإذن الله تعالى بكم ولكم.. ونعم، أنتم أقوى من الاحتلال الصهيوني، يا ابنة أعظم الرجال والأرض والشعب الفلسطيني العظيم، ورحمة الله على شهداء غزة، والحرية لجميع الأسرى الشرفاء ولوالدك الكريم.. منتصرين بإذن الله.