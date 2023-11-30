شريهان تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني: لا مساومة ولا تفريط في حقوقهم

أعلنت الفنانة شريهان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x، تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات المتتالية التي حدثت مؤخرا من العدوان الإسرائيلي.

وكتبت شريهان قائلة: «القدس عاصمة مشتركة؟ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوق الشعب الفلسطيني، لا مساومة ولا تفريط، وأتضامن مع الشعب الفلسطيني أجمع».

شريهان تنتقد العدوان الإسرائيلي

انتقدت الفنانة شريهان منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x العدوان الإسرائيلي بعد ضرب غزة رغم الاتفاق على الهدنة.

وكتبت شريهان قائلة: نقض العهود.. الاحتلال الفاشي الإسرائيلي هكذا هم دائماً وأبداً منافقون إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدَّث كذب، وإذا ائتمن خان، تاريخ الكيان الصهيوني مليء بصفحاته السوداء، التي تبين حالهم تجاه العهود والمواثيق، فكم مرةً نقض الصهاينة عقودًا عقدوها، ومواثيق أبرموها، فلا يحفظون لأحد عهدًا، ولا يرعون له وعدًا.