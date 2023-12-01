خروج حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر غرب رام الله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بخروج حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر غرب رام الله.

وأفادت القناة بوصول الحافلة التي تقل عددا من الأسرى المحررين إلى رام الله، وذلك في نبأ عاجل.

وكانت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت في نبأ عاجل، إن حافلة الصليب الأحمر وصلت إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

البيت الأبيض: إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بالأمس.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».