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وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

كتب:

منتصر سليمان
10:58 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
سجن عوفر

سجن عوفر

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين. 

وقال البيت الأبيض إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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