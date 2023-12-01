طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 08:26 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023 قصف طيران الاحتلال أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا وسط رفح جنوبي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا وسط مخيم جباليا بغزة «القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفى الإندونيسي «القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بكثافة في مخيم بلاطة طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف بلدات في جنوب لبنان طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان طيران الاحتلال قطاع غزة غزة رفح بقلم نرمين عفيفي