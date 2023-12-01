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طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
08:26 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
قصف طيران الاحتلال

قصف طيران الاحتلال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

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