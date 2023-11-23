طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف بلدات في جنوب لبنان

أفاد نبأ عاجل على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، إنها تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».