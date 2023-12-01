سفير مصر بالجزائر: تواصلنا مع رموز الجالية لتسهيل عملية الانتخابات

قال سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، إن السفارة استعدت جيداً للانتخابات الرئاسية، وقامت بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات قبل انطلاقها، فضلا عن تواصل السفارة مع رموز الجالية المصرية في كل الولايات في الجزائر من أجل حثهم على المشاركة في الانتخابات، انطلاقًا من دور المسؤولية التي أوكلتها لهم وزارة الخارجية المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

الانتخابات الرئاسية يُعد استحقاق دستوري هام

وأضاف سفير مصر لدى الجزائر، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الرئاسية يُعد استحقاق دستوري مهم، ويعمل بشكل دوري على لقاء الجالية المصرية في الجزائر، واستضافة رموز الجالية، وتم تعرفيهم على طرق التصويت في الانتخابات، ومراحلها من أجل تسهيلها على المواطنين هناك، وحتى لا يأخذ أي شخص فترة من الوقت لتمر عملية التصويت بكل سلاسة وسهولة وسرعة.

السفارة مفتوحة أمام المصريين للتصويت في الانتخابات

وأوضح سفير مصر لدى الجزائر، أن السفارة مفتوحة أمام المصريين للتصويت في الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، وكل مواطن مصري يرغب في الإدلاء بصوته أو المشاركة، فعليه التوجه للسفارة، «كل النماذج التصويتية مجهزة، ووفرنا مكانا لكل مواطن مصري يرغب في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية».