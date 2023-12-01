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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية في الكويت

كتب:

إسراء عبد العزيز
09:47 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
خلال عملية تصويت المصريين بالكويت في الانتخابات الرئاسية

خلال عملية تصويت المصريين بالكويت في الانتخابات الرئاسية

فتحت سفارة مصر فى الكويت الباب أمام أبناء الجالية المصرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ولمدة 3 أيام.

انتخابات المصريين بالخارج

ويستمر تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام متتالية، بدءا من اليوم الجمعة حتي الأحد الموافق 4 ديسمبر 2023، حسب الجدول الزمني الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى حالة الإعادة، تجرى عملية الانتخاب في أيام الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير المقبل، على التوالي.

تحديد أماكن الانتخابات بالخارج

وتم تحديد أماكن الانتخابات بالخارج داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، كما تم توفير وسائل نقل للمصريين بالخارج، الذين يبعد مكان سكنهم عن مقار اللجان الانتخابية.

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