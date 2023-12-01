بأعلام مصر.. توافد أبناء الجالية في فرنسا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد ومشاركة فعّالة من الجاليات المصرية في فرنسا على لجان الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الناخبون أمام مقار اللجان الانتخابية، أعلام مصر مُعلنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.