«حملة السيسي» تستعرض مشاهد توافد المصريين بعمان للمشاركة في الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشاهد من توافد أبناء الجالية المصرية في عمان، على صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

أكدت الحملة الرسمية من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أنه يمكن للمصريين بالخارج الآن مشاركة الحملة من خلال فيديوهات وصور تتعلق بمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عن طريق الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.