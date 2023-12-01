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الرئيس البرازيلي: نحتاج إلى أفعال ملموسة في مواجهة تغير المناخ وحماية الكوكب

كتب:

هانى حسن
11:20 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس البرازيل يصل الإمارات

رئيس البرازيل يصل الإمارات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة، ويجب العمل على تجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأضاف الرئيس البرازيلي، خلال كلمته في فعاليات قمة cop28، التي تنظمها الإمارات، أن الفقراء يدفعون ثمن التغيرات المناخية، ويجب معالجة انعدام العدالة في التعامل مع تغير المناخ، مؤكدا: «نحتاج إلى أفعال ملموسة في مواجهة تغير المناخ وحماية الكوكب».

وتابع: « نعمل بشكل بناء مع جميع الدول في مؤتمر cop28».

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