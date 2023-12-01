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انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «COP28» في الإمارات

كتب:

نرمين عفيفي
09:58 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
شعار مؤتمر «COP28»

شعار مؤتمر «COP28»

انطلقت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «COP28» بالإمارات، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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