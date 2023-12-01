انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «COP28» في الإمارات كتب: نرمين عفيفي 09:58 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023 شعار مؤتمر «COP28» انطلقت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «COP28» بالإمارات، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: النشرة الدولية: بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية لحضور «كوب 28» في دبي «جسور إنترناشيونال»: «كوب 28» سيسهم في تعزيز العدالة المناخية بالعالم تقرير: الإمارات تتجه لإنتاج وقود مستدام للطائرات تزامنا مع «كوب 28» 7 أحداث عالمية.. أهمها إغلاق 27 مدرسة في بلجيكا وعدم مشاركة بايدن بـ«كوب 28» السيسي يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة المناخ «كوب 28» كوب 28 الامارات بقلم نرمين عفيفي