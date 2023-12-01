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إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
11:50 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن مصادر إسرائيلية، أعلنت إصابة 4 جنود في معارك شمالي قطاع غزة ونقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى في بئر السبع.

وأضافت القناة، أن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إصابة أحد سكان سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 23 عاماً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب بلدة «إذنا»، غرب الخليل، شمال الضفة الغربية، أمس الخميس، كما أصيب شاب آخر برصاص جنود الاحتلال قرب «عاطوف» في الأغوار الشمالية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزي «تياسير» و«الحمرا» العسكريين في الاتجاهين، أمام حركة تنقل الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

 

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