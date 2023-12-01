«القاهرة الإخبارية»: سفارة مصر بالنمسا أتمت كامل الاستعدادات لاستقبال الناخبين

أكد مراسل القاهرة الإخبارية من النمسا، خالد أبو بكر، أن السفارة المصرية في العاصمة فيينا قد أتمت كامل الاستعدادات لاستقبال الناخبين المصريين في تمام التاسعة صباحًا حسب التوقيت المحلي للنمسا، العاشرة بتوقيت القاهرة، مضيفًا: «حتى منتصف ليل أمس كان مع فريق السفارة المصرية، وصرح سفير مصر محمد المولى لدى النمسا بأن السفارة على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين المصريين بالنمسا».

مجهودات المولى في تنظيم عملية الانتخاب

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلته على فضائية القناة، إن السفارة سعت لتسهيل عملية الانتخاب على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخاب، مشيرًا إلى أن النمسا بها 9 مقاطعات، سوف يصوت جميع المصريين المقيمين بها في مقر السفارة المصرية بفيينا، كما أن السفارة على اتصال دائم بغرفتي عمليات في القاهرة أحدهما في مقر وزيرة الخارجية، والأخرى في مقر اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتابع: «أكد السفير المصري أن السلطات النمساوية اتخذت أيضًا كافة الاستعدادات لتأمين العملية الانتخابية، والتيسير على المواطنين، والجالية منذ أسابيع وهي تقيم العديد من الفعاليات للتوعية باهمية الانتخاب».