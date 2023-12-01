«النقل»: تطوير شامل لجميع المواني المصرية.. 18 تجاريا و37 تخصصيا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل اجتماع لقيادات وزارة النقل مع كليمنس شانج رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون العالمية بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري، على هامش انتخابات المنظمة البحرية الدولية «IMO».

وأشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بالتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية وأنه يوجد في مصر 55 ميناء بحري «18 تجاريا و37 تخصصيا».

تطوير صناعة النقل البحري

وأضاف أنه يتم العمل على تطوير صناعة النقل البحري واللوجيستيات بتطوير المواني البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والربط بينهم وبين مناطق الإنتاج عبر شبكات من وسائل النقل الحديثة «شبكة القطار الكهربائي السريع».

وأكد أنه يتم تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري كما أن بمصر أراضي زراعية وحاصلات زراعية متنوعة يتم تصديرها للخارج وهو ما يساهم في رواج في الموانئ وزيادة التصدير للخارج، مشيرًا إلى تطور منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام وكذلك توافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات.

مصر تشهد تطورًا كبيرًا في مجال المناطق الاقتصادية

وأوضح أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر وحيث قامت مصر بتصدير شحنة هيدروجين مؤخرًا إلى الخارج لافتًا إلى أن شركة ديمي البلجيكية جاري التعاون معها بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بجرجوب

لافتا الى التطوير الشامل لميناء جرجوب بحيث يتوافر فيه محطات حاويات وبضائع عامة وصب سائل وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجوب.