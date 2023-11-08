«النقل» تتعاون مع شركة ألمانية لإنشاء أنظمة مراقبة للحاويات وميكنة الموانئ

وقعت شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي»، الذراع التكنولوجي لوزارة النقل المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة «بوش» الألمانية، بهدف التعاون المشترك لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ.

دراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات

وتشمل مجالات التعاون المحتملة بين الشركتين دراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات، أحد أنظمة الميناء الذكي، والذي من شأنه إحكام الرقابة على الحاويات، واستكماله بمشروع ميكنة الموانئ وتحويلها إلى موانئ ذكية.

وصرح وزير النقل، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل وشركاتها لدعم التحول الرقمي في صناعة النقل، وخاصة قطاع الموانئ، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستتيح استمرار ومواصلة مناقشات الجانبين حول مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها، إذ تعد شركة «بوش» من الشركات الرائدة في مجالات أنظمة التحكم والمراقبة وحلول النقل الذكي.

ومن المتوقع أنَّ تسهم هذه الشراكة في تطوير قطاع الموانئ المصرية، ورفع كفاءته، وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.