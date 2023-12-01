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استشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة

كتب:

شروق مراد
01:01 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، باستشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة. 

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