استشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة كتب: شروق مراد 01:01 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 غزة.. أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، باستشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شمالي مدينة غزة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استئناف الأعمال القتالية في غزة «كارثة» استمرار الاتصالات المصرية القطرية لعودة المفاوضات حول الهدنة في غزة «جوتيريش» يعرب عن أسفه الشديد لانهيار الهدنة في غزة غزة فلسطين هدنة إنسانية شهداء بقلم شروق مراد