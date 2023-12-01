فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شمالي مدينة غزة كتب: هانى حسن 12:47 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الفصائل الفلسطينية، أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية شمالي مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد انتهاء الهدنة.. غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي وتواصل استهداف المساجد 32 شهيدا في غزة جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بتحقيق أهداف الحرب على غزة تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة فور انتهاء الهدنة وسقوط شهداء ومصابين الفصائل الفلسطينية القاهرة الإخبارية غزة الاحتلال بقلم هانى حسن