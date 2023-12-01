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فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شمالي مدينة غزة

كتب:

هانى حسن
12:47 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الفصائل الفلسطينية، أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية شمالي مدينة غزة.

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