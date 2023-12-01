مدينة الجلود تتعاون مع الوكالة الألمانية الدولية لتطوير مناهج التعليم الفني

أعلنت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، عن برتوكول تعاون استراتيجي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بخصوص تطوير مناهج التعليم المزدوج في قطاع الجلود.

«السنان»: نرحب بالتعاون مع الوكالة الألمانية

أعرب المهندس فرج السنان، رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة، المشرف على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، عن ترحيبه بالتعاون مع الوكالة الألمانية وغيرها من الجهات لتنمية مدينة الجلود وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الشراكة مع الوكالة الألمانية ستساهم بشكل كبير في العمل على تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج و المهارات المطلوبة في قطاع الجلود.

وقال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس مركز الجلود المتطورة خلال جولة لوفد الوكالة الألمانية بالمدينة، إن الهدف من الجولة هو رصد الجدارات والمهارات المطلوبة لتضمينها في مناهج التعليم المزدوج من زيارة المصانع ومشاهدة المعدات والآلات والمصانع واستطلاع رأي أصحاب المصانع فيما يخص احتياجاتهم من العمالة المؤهلة.

وأضاف أنه جرى الاتفاق مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» على أن تكون المناهج مقسمة قسمين أحدهما لمجال الأحذية والآخر للمصنوعات الجلدية، مؤكدًا أن الوفد تأكد إن الجدارات والمهارات تتطلب ضرورة وجود منهجين لهذا القطاع وليس منهجا واحدًا.

وأشار «زلط» إلى أنه من المقرر قيام الوكالة الألمانية بتنظيم ورشة عمل لمدة 4 أيام وسيتم دعوة مستثمري المصانع للاتفاق على الجدارات المطلوبة، يعقبها ورشة لمطابقتها وتضمينها المناهج خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن جولة الوفد الألماني في مدينة الجلود تضمنت زيارة عدة مصانع أبرزها «Am group»، و«Vento» و«Buk».

وقال المهندس أحمد الألماني عضو مجلس ادارة مدينة الجلود، إن الجميع يحرص على بذل كافة الجهود على مختلف المستويات لتحسين أداء المصانع بالمدينة وتلبية كافة احتياجاتهم ومن بينها توفير العمالة المؤهلة.

وأضاف أنه جرى البدء في التعاون مع الوكالة الألمانية كخطوة أساسية لتطوير وتوفير مناهج تعليمية تلبي متطلبات الصناعة وتعكس التطورات الحديثة في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين يحيي خبير مشروع دعم التشغيل في الوكالة الألمانية أهمية التعرف علي جدارات واحتياجات المصانع المختلفة لتطوير المناهج الخاصة بمهنة صناعة الجلود في مصر.

وأشارت إلى أهمية دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي في تدريب الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات الوظائف الخضراء في صناعة الجلود.

وكشفت عن تنظيم عدة ورش عمل بالتعاون مع المصنعين للعمل علي سرعة انجاز وتجهيز تلك المناهج خلال المرحلة القليلة المقبلة.