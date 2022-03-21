وفد حكومي إيطالي يزور مدينة الجلود بالروبيكي

استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي، وفدًا حكوميًا إيطاليًا، برئاسة الدكتور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، واستهدفت الزيارة استعراض آخر تطورات العمل بالمدينة، وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال صناعة الجلود ونقلها للصناعة الوطنية.

الاستفادة من الخبرات الإيطالية في صناعة الجلود

واستعرض المهندس محمود محرز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار، مراحل إنشاء المشروع والتطورات الحالية بالمدينة، وكذا المستهدفات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدعم الكبير والتعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية لإنجاح هذا المشروع الهام.

وأشار «محرز» إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، التي تشمل وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء ومنطقة المائة مصنع ومحطات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتطوير المراكز التكنولوجية في كافة القطاعات الإنتاجية، وبصفة خاصة مركز تكنولوجيا الجلود بالروبيكي.

وطالب رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمار، الجانب الإيطالي بالاهتمام بمشروع المائة مصنع والمركز التكنولوجي ومركز التدريب؛ بهدف الاستفادة من التكنولوجيات الإيطالية المتطورة في مجال صناعة الجلود في توفير عمالة مصرية مؤهلة للعمل بالمدينة.

استعداد الحكومة الإيطالية لتقديم الدعم لمدينة الجلود بالروبيكي

من جانبه، أكد الدكتور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، استعداد الحكومة الإيطالية لتقديم كافة اوجه الدعم لمدينة الجلود بالروبيكي، بصفة خاصة وقطاع إنتاج الجلود في مصر بصفة عامة، مشيدًا بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المدينة، والتي تمثل نقلة هامة في مجال صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر.

وأجرى الوفد الإيطالي، زيارة ميدانية لعدد من المدابغ بالمدينة، كما تفقد الوفد المركز التكنولوجي ومنطقة المائة مصنع.