مشاهد من تصويت المصريين بأوكرانيا خلال اليوم الأول لانتخابات الرئاسة (صور)

توافد المصريون في أوكرانيا، صباح اليوم، على صناديق الاقتراع، حيث شهد اليوم الاول للاستحقاق الدستوري انتظاما في عملية التصويت بالقنصليات والسفارات، ولم يجر الإبلاغ عن وجود مشكلات في ظل تنسيق كبير من اتحادات المصريين والجاليات.

وتنشر «الوطن» صورا ترصد المشهد الانتخابي في السفارة المصرية بكييف إذ بدأ المواطنون في الإقبال والإدلاء بصوتهم منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وليد عطية: الجالية المصرية حريصة على التواصل مع المصريين في أوكرانيا

وكان الدكتور وليد عطية رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، قال إنّ الجالية المصرية حريصة على التواصل مع المصريين في أوكرانيا رغم الأزمة الروسية والأوكرانية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الصفحة الخاصة بالجالية، بجانب التواصل الهاتفي مع عدد كبير من أعضاء الجالية، مؤكدا في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المصريين في أوكرانيا أكدوا ضرورة حضورهم وأهمية دورهم الوطني خصوصًا في ظل أحداث الحرب في غزة وضرورة الالتفاف حول الدولة المصرية ودعمها في الظروف العصيبة التي تشهدها على حدودها.