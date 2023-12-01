رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: المصريون في كييف حريصون على التصويت

فتحت السفارة المصرية في كييف أبوابها أمام المصريين المقمين في أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وقال الدكتور وليد عطية رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنّهم حرصوا على التواصل مع كافة المواطنين المصريين في أوكرانيا رغم الأحداث التي تشهدها بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة للتصويت على الصفحة الخاصة بالجالية، فضلًا عن التواصل الهاتف مع عدد كبير من أعضاء الجالية.

الحرب على غزة دفعت المصريين للتمسك بحقهم الانتخابي

وتابع رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، في تصريحاته لـ«الوطن»، بأن المصريين في أوكرانيا أكدوا ضرورة حضورهم وأهمية دورهم الوطني خصوصًا في ظل أحداث الحرب في غزة وضرورة الالتفاف حول الدولة المصرية ودعمها في الظروف العصيبة التي تشهدها على حدودها.

وأشار عطية إلى أن منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية والمصريون عزموا على العودة للبلاد وهو قلص أعداد الجالية المصرية في أوكرانيا إلى نحو 100 مصري فقط، مؤكدا أن الإقبال سيكون بكثافة أكبر غدا السبت نظرا لأن اليوم دوام عمل وبالتالي ينتظر معظم المصريين في أوكرانيا ليوم غد من أجل الذهاب للتصويت.