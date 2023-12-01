«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين بقطر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، مشاهد من توافد عدد من المصريين المقيمين في قطر إلى السفارة المصرية في العاصمة الدوحة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على موقع «فيس بوك»: «يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩».

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.