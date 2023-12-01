«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين في لبنان للمشاركة بانتخابات الرئاسة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في لبنان، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلانهم دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في إطار توافد الناخبين من المصريين بالخارج على لجان الاقتراع.

وقالت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357