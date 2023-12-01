ضوابط راحة رؤساء اللجان الانتخابية في الخارج.. وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة

انطلق أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الخارج، اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، وسط إقبال كبير من المصريين في الخارج على السفارات للإدلاء بأصواتهم.

ضوابط راحة اللجان الانتخابية في الخارج

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، ضوابط راحة اللجان الانتخابية في الخارج وفقاً لكتيب القواعد الاسترشادية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، والذي تضمن الطرق الصحيحة للتصويت، ومواعيده والمحظور داخل اللجان، وجاءت كالتالي:

- يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

- يتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.

- يحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة.

- في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفقة المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.