الأقباط بالكويت يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

توافد عدد كبير من الأقباط والكهنة بالكويت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم، في أول أيام العملية الانتخابية والتي تستمر لمدة 3 أيام في الفترة من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 ديسمبر.

مشاركة الكنيسة بالكويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وشارك في عملية التصويت اليوم، القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي كنيسة مارمرقس بالكويت، القمص بيشوي حسنى، والقمص كيرلس جبره، والقس موسى عيد ارمانيوس، والقس يوحنا سمير غالي.

وقال القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية تعد من الألويات وعلى كل مصري ألا يتهاون عن المشاركة في تقرير مستقبل دولته.

راعي الكنيسة القبطية بالكويت يحث المصريين على المشاركة

وتابع بأن كل فرد يأخذ يوم إجازة ليستطيع المشاركة في الانتخابات قائلا: «مش خسارة في مصر، بلدنا ونفديها بحياتنا»، ووجّه الشكر للقيادات في الكويت لتنظيم الانتخابات وتوفير أماكن لسيارات الناخبين.

وطالب الأقباط الحاضرين بأخذ أبنائهم معهم خلال عملية التصويت للتعليمهم المواطنة، لافتا إلى توفير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أتوبيسات لنقل الناخبين من الكنيسة إلى مقر الإقتراع على مدار 3 أيام الانتخابات من التاسعة صباحاً وحتى التتاسعة مساءً.