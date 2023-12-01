عمليات «المصريين الأحرار» تتابع مجريات تصويت المصريين في الخارج

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أعمالها لمتابعة اول ايام الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية بدول الخارج، في ضوء المتابعة الدائمة من خلال ممثلي الحزب بكافة الدول والمتابعة الدورية والدائمة مع عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية

وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية توافد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء باصواتهم وحرص الكثيرين علي رفع اعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وترديد النشيد الوطني ودعم وتأييد الرئيس السيسي.

عمليات المصريين الأحرار

ويتابع حزب المصريين الأحرار على مدار الساعة استمرار توافد المواطنين وتكثيف جهود ممثلي الحزب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وهناك بعض اللجان اغلقت ابوابها مثل نيوزيلندا واستراليا ، وبعض الدول لم تفتح ابوابها بعد نظراً لاختلاف فرق التوقيت بين بلدان العالم ومن المقرر استمرار الاقتراع علي مدار ثلاثة أيام 1 و 2 و3 ديسمبر 2023 ديسمبر.

وجدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان اول القوي السياسية والكيانات التي اعلنت دعمها وتأييدها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة واعتبره مرشحه الرئاسي واطلق اكبر حملة حزبية شعبية وحملات لطرق الابواب والوصول لكافة المواطنين بالنجوع والقري للحث علي المشاركة الايجابية والتوعية باهمية استكمال الرئيس السيسي بناء الجمهورية الجديدة.