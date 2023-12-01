اتحاد المصريين بالخارج: إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ورئيس غرفة العمليات بالاتحاد من القاهرة، إن هناك إقبالا كثيفا وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

تصويت المصريين بالخارج

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن غرفة العمليات والمتابعة والتي تضم فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي بدأت عملها منذ الساعات الأولي من مساء أمس الخميس وتستمر حتى الاحد المقبل وهي المدة المقررة لأيام تصويت المصريين فى الخارج، رصدت إقبالا كبيرا في القنصلية المصرية بجدة، والرياض بالمملكة العربية السعودية، وأيضا إقبال كثيف من المصريين بدول الخليج.

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي، إنه تلاحظ أيضا إقبال كبير من الجالية المصرية بأوروبا، لافتا إلى أننا في أول أيام فتح باب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يبشر بالخير وأننا سنحقق نسبة تصويت أكبر من المتوقع.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.