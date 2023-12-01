عضو «أفريقية النواب»: مشاركة الجاليات المصرية في اختيار رئيس مصر واجب وطني

دعت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، جموع المصريين المقيمين خارج البلاد، إلى المشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، تفتح أبوابها أمام الناخبين في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

بدء عمليات الاقتراع

وقالت في بيان، إن ما شهدته اللجان منذ اللحظات الأولي لبدء عمليات الاقتراع ببعض الدول، من توافد المصريين للمشاركة في العرس الديمقراطي يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وأكدت وعي الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة بل حث بعضهم البعض من أجل التصويت بكثافة في إطار دورهم الوطني المنوط به نحو وطنهم ، وبما يكفله القانون والدستور من ممارسة حقهم الانتخابي واعتباره واجب وطني علي كل المصريين بالداخل والخارج.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضافت نائبة «حماة الوطن»، أن حرص المصريين بالخارج علي المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يبعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ علي أمنها وسلامة شعبها، فضلا عن ما تمثله تلك الانتخابات علي المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة المهمة، وستكون مثالاً ونموذجاً يحتذى به جيل بعد جيل، والاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية تجاه مصر وما سينتج عنها من عوامل داعمة لتحقيق الامن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمنها ويحلم بيها كل المصريين.

وتجرى عمليات الاقتراع بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.