رئيس مجلس النواب: نرفض نزوح الفلسطينيين داخل أراضيهم أو تهجيرهم قسريا

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يرفض نزوح الفلسطينيين داخل أراضيهم أو تهجيرهم قسريا منها، قائلا: «مجلس النواب وبصفته السلطة التشريعية يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كل مخاطر الاعتداء سواء كانت من جهة الداخل أو الخارج من خلال ما يسنه من تشريعات تُجرّم أي اعتداءات على أمن الدولة».

التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء

وأكد «جبالي»، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، بحضور رئيس الوزراء لاستعراض طلبات الإحاطة بشان إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين، اليوم: «أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها سواء من الداخل أو الخارج فارضة عقوبات رادعة لها غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن وحماية أنظمته وسلطاته».

وأوضح «جبالي» أن قانون العقوبات أفرض تنظيما عقابيا متكاملا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج أو الداخل وكذلك قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبر كل استخدام للقوة والعنف والتهديد في الداخل والخارج عملا إرهابيا، ويهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي بضرورة الضغط الجاد والفعال وصولا للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة.