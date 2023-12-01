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اندلاع مواجهات عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس

كتب:

حسن سمير
05:27 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، باندلاع مواجهات عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس.

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