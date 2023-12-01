اندلاع مواجهات عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس كتب: حسن سمير 05:27 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، باندلاع مواجهات عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سلاح الجو الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف في قطاع غزة «الصحة الفلسطينية»: 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين في غزة رئيس وزراء بريطانيا يشيد بجهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير