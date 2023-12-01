عاجل.. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضرب تل أبيب واللد والرملة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب واللد والرملة.

يأتي ذلك ردا من الفصائل الفلسطينية على خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي للهدنة في قطاع غزة وبدء تنفيذ هجمات اليوم استهدفت عددا من المناطق والمدنيين في القطاع.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها قصفت عدة أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب وغلاف غزة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي السياق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأن كتائب القسام، استهدفت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بــ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.